Aslı Turanlı kurallara uydu! - Son Dakika

Aslı Turanlı kurallara uydu!

03.12.2020 09:06
Aslı Turanlı kurallara uydu!, System.String[]

Aslı Turanlı, kapüşonu ve maskesine rağmen kendisini tanıyıp fotoğrafını çeken muhabirleri tebrik etti: "Helal olsun valla, nasıl tanıdınız!" Sağlık çalışanlarının önlüklerini anımsatan beyaz yağmurluğuyla dikkat çeken Turanlı, köpeği Charlie ile yağmur altındaki yürüyüşüne devam etti.

Aslı Turanlı, kapüşonu ve maskesine rağmen kendisini tanıyıp fotoğrafını çeken muhabirleri tebrik etti: "Helal olsun valla, nasıl tanıdınız!" Sağlık çalışanlarının önlüklerini anımsatan beyaz yağmurluğuyla dikkat çeken Turanlı, köpeği Charlie ile yağmur altındaki yürüyüşüne devam etti.

Aslı Turanlı kurallara uydu!

Helal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aslı Turanlı kurallara uydu! - Son Dakika Magazin


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