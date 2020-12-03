Aslı Turanlı kurallara uydu!

Aslı Turanlı, kapüşonu ve maskesine rağmen kendisini tanıyıp fotoğrafını çeken muhabirleri tebrik etti: "Helal olsun valla, nasıl tanıdınız!" Sağlık çalışanlarının önlüklerini anımsatan beyaz yağmurluğuyla dikkat çeken Turanlı, köpeği Charlie ile yağmur altındaki yürüyüşüne devam etti.