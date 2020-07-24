Aslı Turanlı yeni yaşını dostlarıyla kutladı
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Aslı Turanlı 27. yaşına Emirgan'daki La Boom'da girdi
Kanal D'de yayınlanan Magazin D'nin sevilen yüzü Aslı Turanlı yeni yaşını geçtiğimiz gün La Boom'da düzenlenen doğum günü partisi ile kutladı.& ; Magazin D Genel Müdürü Timuçin Güner, Magazin D ekibi ve dostlarının katıldığı doğum gününde Aslı Turanlı'yı babası Ali Turanlı da yalnız bırakmadı. Üzerinde klaket ve kameranın yanı sıra hayatının önemli anlarından oluşan fotoğrafların da yer aldığı 3 boyutlu pastasını üflerken dilek tutan Turanlı, "Burada bulunan tüm dostlarıma geldikleri için çok teşekkür ederim. Umarım yeni yaşım da bu yıl kadar güzel geçer" dedi. Siyah elbisesiyle dikkatleri üstüne çeken güzel oyuncu göz kamaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:47
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