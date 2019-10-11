Son Dakika Haberleri: Aslıhan Doğan: Arda başa çıkabildiğim için benimle evli
Son Dakika Spor Aslıhan Doğan: Arda başa çıkabildiğim için benimle evli

Aslıhan Doğan: Arda başa çıkabildiğim için benimle evli

1 saat önce

Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya'nın "Çok ünlü ve gözde bir adamla evlisin nasıl başa çıkıyorsun" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Bunu şöyle düşünmek lazım. Sence başa çıkamıyor olsaydım o adam benimle mi evli olurdu.

Aslıhan Doğan: Arda başa çıkabildiğim için benimle evli, System.String[]

Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya'nın "Çok ünlü ve gözde bir adamla evlisin nasıl başa çıkıyorsun" sorusu üzerine şöyle konuştu:


"Bunu şöyle düşünmek lazım. Sence başa çıkamıyor olsaydım o adam benimle mi evli olurdu. Arda başa çıkabildiğim için benimle evli. Bir ünlü kadını ve erkeği taşımak vardır. Başa çıkmak derken şöyle; çok zor bir mesleği var. Arda'yı yaklaşık 15 senedir tanıyorum. Arkadaşlık sürecimizle beraber bu işin zorluklarını biliyordum. İlişkiye başladığımızda daha da gördüm evlenince daha da gördüm. Sporcu olmak ne kadar zorsa sporcu eşi olmak da bir o kadar zormuş. Evin içinde bir eş ve annesin. O evi yöneten bir kadınsın. Bazen bir psikologsun..


Arda'nın Barcelona'daki golleri;


"ARDA'NIN MAÇLARINI SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK İZLİYORUM"


Senin eşin kapıdan çıkıyor ve maça gidiyor. Sen onun o maçtan nasıl geleceğini bilmiyorsun. Eşim ayaklarıyla para kazanan biri. Bu iş bir saniye sakatlanmaya bakar. Maçı inşallah kazanırlar diye izliyorum ama en başında sağlığını düşünüyorum. Arda'ya her maçtan sonra ilk yazdığım şey 'İyi misin' mesajıdır."

Aslıhan Doğan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:01 
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