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Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor! - Son Dakika

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

09.09.2021 16:57
Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!, System.String[]

Sarı Kırmızılı topçu, eşinin YouTube kanalına konuk oldu.

Sarı Kırmızılı topçu, eşinin YouTube kanalına konuk oldu. Aslıhan "Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence" dedi.

Arda da "Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hala aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz" diye konuştu.

EVİNİN KAPILARINI AÇMIŞTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın muhteşem evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan kendi Youtube sayfasında evini tanıttı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti.

İşte Arda ve Aslıhan Turan'ın muhteşem evi…

Önce evinin salonunu tanıtan Turan, 'Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool'luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası' ifadelerini kullandı.

<a class='keyword-sd' href='/aslihan-dogan/' title='Aslıhan Doğan'>Aslıhan Doğan</a> Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Genellikle Arda ve eşi Aslıhan'ın kullandığı salonda büyük bir şömine mevcut...

6 ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, 'Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık.' dedi.

Aslıhan <a class='keyword-sd' href='/dogan-turan/' title='Doğan Turan'>Doğan Turan</a>: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Evin diğer salonunu da gösteren Turan, 'Burası ailecek zaman geçirdiğimiz, çocukların yemek yediği salon. Kalabalık sofralar sevdiğimiz için yemek masamız 12 kişinin oturacağı şekilde tasarlandı. Evin en fazla vakit geçirdiğim yeri burası, yaz aylarında da bahçe…' şeklinde konuştu.

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Salonun ortasındaki piyano tamamen dekoratif olarak kullanılmış...

Mutfağında bar sandalyeleri kullanan ünlü isim 'Aslında kullanışsız görünüyor olabilir ama hiç değil. Oturduğunuz zaman sırtınızı yaslayabiliyorsunuz, gerçekten çok rahat. Bazen burada kahvaltı yapıyoruz. Dolap düzenine çok önem veriyorum. Bu yüzden etrafta çok fazla eşya görmeyebilirsiniz, genel de kullanacağım şeyleri çıkarıyorum göz önüne.' dedi.

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Evin birinci kat daha çok yetişkinlere ve misafirlere hitap ediyor. İkinci katında ise çocuklar için oyun alanları var.

Evin üçüncü katını da kendileri için tasarlayan Aslıhan Turan eşinin giyinme odasını da gösterdi.  'Ben bütün kışı tayt, tişört ve sweatshirt'la geçirebilirim, ama Arda odasına çok emek harcadı' dedi.

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, takımının logosu aslanı evinin girişine de koydu.

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Üç katlı villanın içinde asansör de mevcut... Turan çocukların güvenliği için asansörü çok fazla kullanmadıklarını söyledi.

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Temizliğe çok önem veren Aslıhan Turan, mutfağın bir bölümüne bulaşık odası yaptırmış...

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Mutfaktan bahçeye açılan bir kapı var ve orada da yemek odası mevcut.

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Bahçede oturma grubu ve 2 ayrı şömine bulunuyor. Turan, şömine yakmayı çok sevdiğini, sıcak havada bile kullandığını söyledi. Ayrıca bahçede greyfurt, erik ağacı ve çok sayıda çiçek türü var.

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Çocuk katının girişindeki duvarı çocukları Hamza ve Asil'in siyah-beyaz çocukluk fotoğrafları süslüyor.

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Yatak odasında sadelikten yana olan Turan, odaya televizyon alıp almama konusunda 'kararsız' olduğunu söyledi.

Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!
Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Aslıhan Turan, Galatasaray, Arda Turan, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor! - Son Dakika Magazin


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