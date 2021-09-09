Aslıhan Doğan Turan: Küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor!

Sarı Kırmızılı topçu, eşinin YouTube kanalına konuk oldu. Aslıhan "Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence" dedi.

Arda da "Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hala aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz" diye konuştu.

EVİNİN KAPILARINI AÇMIŞTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın muhteşem evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan kendi Youtube sayfasında evini tanıttı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti.

İşte Arda ve Aslıhan Turan'ın muhteşem evi…

Önce evinin salonunu tanıtan Turan, 'Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool'luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası' ifadelerini kullandı.

Genellikle Arda ve eşi Aslıhan'ın kullandığı salonda büyük bir şömine mevcut...

6 ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, 'Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık.' dedi.

Evin diğer salonunu da gösteren Turan, 'Burası ailecek zaman geçirdiğimiz, çocukların yemek yediği salon. Kalabalık sofralar sevdiğimiz için yemek masamız 12 kişinin oturacağı şekilde tasarlandı. Evin en fazla vakit geçirdiğim yeri burası, yaz aylarında da bahçe…' şeklinde konuştu.

Salonun ortasındaki piyano tamamen dekoratif olarak kullanılmış...

Mutfağında bar sandalyeleri kullanan ünlü isim 'Aslında kullanışsız görünüyor olabilir ama hiç değil. Oturduğunuz zaman sırtınızı yaslayabiliyorsunuz, gerçekten çok rahat. Bazen burada kahvaltı yapıyoruz. Dolap düzenine çok önem veriyorum. Bu yüzden etrafta çok fazla eşya görmeyebilirsiniz, genel de kullanacağım şeyleri çıkarıyorum göz önüne.' dedi.

Evin birinci kat daha çok yetişkinlere ve misafirlere hitap ediyor. İkinci katında ise çocuklar için oyun alanları var.

Evin üçüncü katını da kendileri için tasarlayan Aslıhan Turan eşinin giyinme odasını da gösterdi. 'Ben bütün kışı tayt, tişört ve sweatshirt'la geçirebilirim, ama Arda odasına çok emek harcadı' dedi.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, takımının logosu aslanı evinin girişine de koydu.

Üç katlı villanın içinde asansör de mevcut... Turan çocukların güvenliği için asansörü çok fazla kullanmadıklarını söyledi.

Temizliğe çok önem veren Aslıhan Turan, mutfağın bir bölümüne bulaşık odası yaptırmış...

Mutfaktan bahçeye açılan bir kapı var ve orada da yemek odası mevcut.

Bahçede oturma grubu ve 2 ayrı şömine bulunuyor. Turan, şömine yakmayı çok sevdiğini, sıcak havada bile kullandığını söyledi. Ayrıca bahçede greyfurt, erik ağacı ve çok sayıda çiçek türü var.

Çocuk katının girişindeki duvarı çocukları Hamza ve Asil'in siyah-beyaz çocukluk fotoğrafları süslüyor.

Yatak odasında sadelikten yana olan Turan, odaya televizyon alıp almama konusunda 'kararsız' olduğunu söyledi.