Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi

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Geçtiğimiz günlerde final yapan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin başrol oyuncularından Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken ve Instagram'da 2.7 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, son halini de sevenlerinin beğenisine sundu.

KIZIL SAÇLARINA VEDA ETTİ

Başarılı oyuncunun bir ara Instagram hesabını kapatması ve hiç paylaşım yapmaması takipçilerini şaşırtmıştı. Sosyal medyaya geri dönen ve Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden oyuncu, hayranlarına da bir sürpriz yaptı. Kızıl saçlarıyla çok beğenilen Aslıhan Güner, dizi final yapınca saçlarını siyaha boyattı. Yeni saçlarınısosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu takipçilerini şaşırttı.

DİZİSİ FİNAL YAPINCA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Show TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz hafta ekran macerasını sonlandıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi için 2 sezon boyunca Ordu'da bulunan ünlü isim, dizinin final yapmasının ardından İstanbul'a dönüş yapmıştı. Dizisinin ekranlara vedasının ardından hayranları tarafından herhangi bir projede yer alıp almayacağı merak konusu olan güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu.

UZAK ŞEHRİN MASALI'NIN UMAY'I OLDU

33 yaşındaki başarılı oyuncu FOX TV ekranlarında yeni sezonda başlayacak olan Uzak Şehrin Masalı adlı dizide başrol oynayacak. Yeni dizisinde Umay rolüne hayat verecek olan Aslıhan Güner'in kızıl saçlarına veda etmesi ve yeni imajıyla seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğuna oturacağı Uzak Şehrin Masalı adlı dizinin çekimleri ise temmuz ayında Kars'ta başlayacak. Ünlü oyuncunun yeni dizisinde partnerinin kim olacağı ise belirsizliğini koruyor.