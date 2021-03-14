Aslıhan Karalar ile annesi Nuray Karalar alışverişte

Aslıhan Karalar, annesi Nuray Karalar ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Daha önce oyuncunun annesiyle paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada abla-kardeş yorumlarına neden olmuştu. Bu kez de annesiyle birlikte objektiflere yansıyan güzel oyuncu Karalar, "Hafta sonunu ve bu güzel havayı annemle birlikte değerlendirmek istedik. Almamız gereken bazı ürünler vardı. Biz de bugün annemle beraber alışverişe çıkalım ve bu güzel havayı, hafta sonunu değerlendirelim istedik" açıklamasında bulundu.& ;