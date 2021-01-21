Aslıhan Karalar'ın yeni imajı şaşırttı

Saçlarını kısaltan ve rengini değiştiren Aslıhan Karalar, yeni imajı ile ilgili, " Bir süredir aklımdaydı saçlarımı biraz değiştirmek. Yakın çevremde bu konuda destek olunca bende imajımı& ; değiştirdim." açıklamasında bulundu.

'HENÜZ NETLEŞMEDİ'

Senaryo okumalarına devam ettiğini söyleyen güzel oyuncu, "Henüz netleşen bir projem yok. Yakın zamanda görüştüğümüz projelerden birisi netleşirse bunu da sizinle paylaşmaktan mutlu olurum." açıklamasında bulundu.



