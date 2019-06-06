Son Dakika Haberleri: Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla dikkat çekti
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Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla dikkat çekti

15 dakika önce

Best Model 2017 birinci güzeli Aslıhan Karalar, Bodrum'un mavi denizinde kırmızı mayosu ile kano keyfi yaptı.

Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla dikkat çekti, System.String[]
Best Model 2017 birinci güzeli Aslıhan Karalar, Bodrum'un mavi denizinde kırmızı mayosu ile kano keyfi yaptı.

Model ve oyuncu Aslıhan Karalar bir süredir Bodrum tatili yapıyor. Karalar, geçtiğimiz gün kanoyla denize açıldı. Küreklere asılan Karalar mavi denizde kırmızı mayosuyla tüm dikkatleri üzerine topladı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Bodrum, Aslıhan Karalar, Karalar, Magazin
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