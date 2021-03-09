Aslıhan Karalar: Tekrar ekranlarda olacağım
09.03.2021 12:56
Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan ve sonrasında ekranlara ara veren güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yeni projesi hakkında bilgi veren Karalar, "Az önce bir toplantıdan çıktık. Güzel bir projeyle uzun soluklu olarak tekrar ekranlarda olacağım" dedi
Ekranlara 'Doğu' dizisiyle dönüş yaptığını açıklayan Karalar,& ; "Güzel bir projede konuk oyuncu olma teklifi gelince kabul ettim. Güzel bir bölüm çektik. Tek bölümlük bir serüvende olsa oldukça keyif aldığım ve zevkle çalıştığım bir ortamdı." açıklamasında bulundu.
'BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTIK'
Ayrıca yeni projelerinin olduğunu müjdesini veren Karalar, "Az önce bir toplantıdan çıktık. Güzel bir projeyle uzun soluklu olarak tekrar ekranlarda olacağım umarım. Şu anda kesin olmamakla beraber büyük ölçüde anlaştık diyebilirim. Ama dediğim gibi tam netleşince projenin detaylarını da o zaman sizinle paylaşırım." açıklamasında bulundu.
Son Dakika Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Kilim silkelerken damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajının ardından Kraliyet ailesi acil toplantı düzenledi Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü