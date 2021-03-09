Aslıhan Karalar: Tekrar ekranlarda olacağım

Ekranlara 'Doğu' dizisiyle dönüş yaptığını açıklayan Karalar,& ; "Güzel bir projede konuk oyuncu olma teklifi gelince kabul ettim. Güzel bir bölüm çektik. Tek bölümlük bir serüvende olsa oldukça keyif aldığım ve zevkle çalıştığım bir ortamdı." açıklamasında bulundu.

'BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTIK'

Ayrıca yeni projelerinin olduğunu müjdesini veren Karalar, "Az önce bir toplantıdan çıktık. Güzel bir projeyle uzun soluklu olarak tekrar ekranlarda olacağım umarım. Şu anda kesin olmamakla beraber büyük ölçüde anlaştık diyebilirim. Ama dediğim gibi tam netleşince projenin detaylarını da o zaman sizinle paylaşırım." açıklamasında bulundu.



