Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı - Son Dakika

Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı

08.10.2020 11:03

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Adapazarı'nda inşa edilen ve doğal afetlerin yol açtığı zararlar sebebiyle zaman içerisinde çeşitli onarımlardan geçirilen Orhan Gazi Camisi, aslına uygun şekilde yenilendi.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Adapazarı'nda inşa edilen ve doğal afetlerin yol açtığı zararlar sebebiyle zaman içerisinde çeşitli onarımlardan geçirilen Orhan Gazi Camisi, aslına uygun şekilde yenilendi.

Orhan Gazi adına Adapazarı ilçesinde inşa edilen ve şimdiye kadar birçok depremde hasar görmesine rağmen yıllara meydan okumayı sürdüren ecdat yadigarı camide, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı.

Kesme taştan yapılan dikdörtgen planlı caminin Marmara Depremi'nde yıkılan ve yerine yenisi yapılan minaresi aslına uygun taştan minare şekliyle tekrar inşa edilirken, restoratörler neşter yardımıyla tahta ve duvarlarda kazı çalışması yürüttü.

Camide eski dönemlere ait altın varak ve kalem işlerine rastlayan restoratörler, yaklaşık 15 aylık çalışmanın ardından camiyi aslına uygun yeniledi.

Şehrin simgesi konumundaki Orhan Gazi Camisi, pandemi tedbirlerine uygun şekilde yeniden ibadete açıldı.

"Camiyi en iyi şekilde koruyacağız"

İl Müftüsü Hasan Başiş, AA muhabirine, Sakarya'nın simgesi olan Orhan Gazi Camisi'nin, yaklaşık 15 aylık restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açılmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan caminin Konuralp tarafından 1325-1326 yıllarında Orhan Gazi adına yaptırıldığını anlatan Başiş, "O dönemde kesme taştan yapılan cami, kubbesiz, tek minareli ve dikdörtgen planlıdır. Yapının birçok kez depreme maruz kalarak hasar görmesi nedeniyle ilk yapıdan günümüze caminin herhangi bölümü ya da parçası ulaşmamıştır." diye konuştu.

Başiş, en son 1876 yılındaki depremde yıkılan caminin 2. Abdülhamit döneminde kaymakamlık vazifesinde bulunan Mehmet Nüzhet Paşa tarafından 1893 yılında yeniden inşa edildiğini aktararak, yapının 1943 ve 1967 depremlerinde de hasar görüp onarımdan geçtiğini kaydetti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyon çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü vurgulayan Başiş, şöyle devam etti:

"Öncesinde saç kaplama olan minare, aslına uygun olarak taştan yapılmıştır. Ahşap tavanda yağlı boya raspası yapılması sonucu ortaya çıkan kalem işi bezemeler aslına uygun olarak yeniden yazılmıştır. Caminin zayıf ve ihtiyacı karşılamayan elektrik tesisatı tamamıyla değiştirilmiştir. Caminin halıları Ayasofya-ı Kebir Cami halılarından esinlenilerek yenilenmiştir. Caminin iç ve dış boyaları yenilenmiş olup, ahşap kapı ve pencereler aslına uygun eskitme boyayla boyanmıştır. Caminin çatı kiremidi tamamen değiştirilmiştir. Avizeler yenilenmiş, ayrıca cami ve minare için dış aydınlatma yapılmıştır."

Başiş, camiyi en iyi şekilde koruyacaklarını belirterek, vatandaşların pandemi sürecinde ibadetlerinde hijyene, fiziki mesafeye ve temizlik kurallarına mutlaka dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı
Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı
Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı
Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı

Marmara Depremi, Orhan Gazi, Adapazarı, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı - Son Dakika

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