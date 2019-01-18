Aslında Sıla Kim? (Güncel Versiyon)

Onu hep eyvallahı olmayan şarkılarıyla vedobra kişiliğiyle tanıdık.

Onu hep eyvallahı olmayan şarkılarıyla ve



dobra kişiliğiyle tanıdık.



Şimdilerde ise talihsiz bir şekilde Ahmet



Kural tarafından gördüğü şiddetle



gündemden düşmüyor.

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