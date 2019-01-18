Aslında Sıla Kim? (Güncel Versiyon)
23 dakika önce
Onu hep eyvallahı olmayan şarkılarıyla vedobra kişiliğiyle tanıdık.
Onu hep eyvallahı olmayan şarkılarıyla ve
dobra kişiliğiyle tanıdık.
Şimdilerde ise talihsiz bir şekilde Ahmet
Kural tarafından gördüğü şiddetle
gündemden düşmüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:56 Kaynak: Youtube
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