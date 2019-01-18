Son Dakika Haberleri: Aslında Sıla Kim? (Güncel Versiyon)

Aslında Sıla Kim? (Güncel Versiyon)

23 dakika önce

Onu hep eyvallahı olmayan şarkılarıyla vedobra kişiliğiyle tanıdık.

Onu hep eyvallahı olmayan şarkılarıyla ve

dobra kişiliğiyle tanıdık.

Şimdilerde ise talihsiz bir şekilde Ahmet

Kural tarafından gördüğü şiddetle

gündemden düşmüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:56 Kaynak: Youtube

Ahmet Kural, Genel
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