Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, şubat ayında bir süredir birlikte olduğu iş insanı Kaan Demirağ ile sade bir törenle nikah masasına oturdu. İlk bebeğine hamile olan Alkoçlar, kamera karşısına geçerek poz verdi.
4,5 aylık hamile olan Alkoçlar, bikinili şekilde büyüyen karnıyla çektirdiği pozunu Instagram hesabından paylaşarak "Sahil tümseği" notunu düştü. Aslışah paylaşımına, ablası Neslişah Alkoçlar ve model Özge Ulusoy nazar boncuğu emojisi koydu.
9 Şubat'ta aile arasındaki bir törenle nişanlanan çift, şubat ayında da Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişlerdi.
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