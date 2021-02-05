Geçtiğimiz ay iş insanı Kaan Demirağ ile hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atan Aslışah Alkoçlar, bu akşam aile arasında düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, sosyetik güzel, elbiseye benzer sade bir gelinlik tercih etti. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insanın katıldığı düğünde, nikah memurunun sorusu üzerine Alkoçlar'ın bağırarak verdiği evet yanıtı dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Alkoçlar, iddiaları yalanladığı paylaşımında, "İleride olmasını çok isterim ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın." şeklinde konuşmuştu.
Son Dakika › Magazin › Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi - Son Dakika Magazin