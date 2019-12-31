Asma ağacı kış ortasında ikinci meyvesini verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asma ağacı kış ortasında ikinci meyvesini verdi - Son Dakika

Asma ağacı kış ortasında ikinci meyvesini verdi

6 saat önce

Bursa'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine asma ağacı ikinci meyvesini verdi.

Asma ağacı kış ortasında ikinci meyvesini verdi, System.String[]

Bursa'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine asma ağacı ikinci meyvesini verdi.


Mudanya'nın Yörükali Mahallesinde yaşayan Nurettin Yurt, 12 yıl önce evinin önüne ektiği asma ağacının kış ayında somak çıkartması üzerine şaşkına döndü. Normalde eylül ayında üzüm hasadı yapılan asma kış ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yaprak açarak aralık ayında ikinci meyvesini verdi. Somakların çıkmasıyla birlikte küçük üzüm meyveleri kendini gösterdi. Nurettin Yurt, havaların sıcak gitmesi halinde asmadan 1 ay sonra üzüm hasat etmeyi bekliyor. Böylece 5 ay arayla asmadan ikinci kez üzüm hasat edilmiş olacak.


Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını ifade eden Nurettin Yurt, "Ben tarımla uğraşıyorum. Evimin önüne 12 yıl önce ektiğim asma ağacı bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine ikinci meyvesini çıkarttı. Asmada somaklar çıktı. Üzümler görünmeye başladı. Havalar sıcak gittiği takdirde 1 ay sonra üzümleri hasat edeceğiz. Etrafını kağıtla sararak zarar görmemesini sağlayacağım. Asmanın cinsi parmak üzümü. Her yıl eylül ayında üzüm aldığımız asmanın aralık ayında somak çıkartması bizi hayli şaşırttı" dedi. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:57 Kaynak: İHA
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