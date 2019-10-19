Tokat'ın yöresel lezzetleri arasında ön sıralarda yer alan asma bağ yaprağının tatlısı yapıldı.

Tokat'ın tescilli olan 6 ürünü arasında yer alan asma bağ yaprağı bu defa sarma olarak değil tatlı olarak görücüye çıktı. Kentin önemli lezzetlerinin başında yer alan asma bağ yaprağından neden tatlı olmasın düşüncesinden yola çıkan aşçı Gürcan Tunçer, farklı bir lezzet ortaya çıkardı. Uzun yıllardır zeytinyağlı, etli dolma ve Tokat'a özgü bat yemeğinin yapımında kullanılan asma bağ yaprağından tatlı yapan Tuçer, "İsmi Tokat'la özdeşleşmiş olan bağ yaprağının kentte birçok çeşidi yapılmakta, biz de farklılık olsun diye tatlısını denedik. İçerisinde kullandığımız malzemeler, tamamen yöresel. Tokat'ın asma bağ yaprağı, cevizi, kuş bunu marmelatı ve balla birleştirerek ortaya bu lezzeti çıkardık. Tadına bakanlardan olumlu yorumlar alıyoruz" dedi.

Yaprak tatlısının tarifini yapan Tunçer, "Tokat'ın salamura yaprağını ılık suda bekleterek tuzunu çıkartıyoruz. Daha sonra bal, yumurta beyazı ve cevizle yaptığımız iç harcını hazırlayarak yaprağımızı sarıyoruz. Daha sonra 180 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz. Süslemesi olarak ise bağ yaprağının üzerine toz şeker serperek fırınlıyoruz 10 dakika içerisinde cips kıvamına geliyor. Tadına bakanlar mayhoş bir tat bekliyor ama ezberleri bozan bir lezzet olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

(Nurhan İçmez/İHA)