Asma ilaçlamak için çıktığı çatıdan düşen kişi, hayatını kaybetti - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, asma ilaçlamak için iş yerinin çatısına çıkan Muhammed Aygün (72), dengesini kaybederek 5 metrelik yükseklikten beton zemine düşüp, hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki demirci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yerinin çatı katındaki asmaları ilaçlamak için çatıya çıkan Aygün, plastik tentenin kırılması sonucunda dengesini kaybederek 5 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Aygün'ün cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.