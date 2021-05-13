Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü - Son Dakika

Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü

13.05.2021 10:32
Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde arkadaşına ait dükkanın asma katında malzeme arayan Erkan Doğan, asma katın delinmesi nedeniyle 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü. Doğan, yaşanan kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Çalışan arkadaşlarımız çok dikkatli olsun. En ufak bir hata büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir dükkanın asma katının delinmesi sonucunda meydana gelen kaza, büyük paniğe neden oldu.

Arkadaşının iş yerinde dün saat 14.00 sıralarında asma kata çıkarak malzeme arayan Erkan Doğan isimli vatandaş, asma katın bir anda delinmesi sonucunda 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü.

Düşme anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerde; Erkan Doğan'ın büyük bir gürültüyle dükkanın içerisine düştüğü görüldü. Doğan, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

"UFAK HATALAR BÜYÜK SIKINTILARA SEBEBİYET VEREBİLİR"

Hastaneden taburcu olduktan sonra yaşadığı anlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Malzemeyi alıp arkamı döndüğüm anda boşluğa bastım ve aşağıya düştüm. Düştükten hemen sonra insanlar panikle yanıma gelip beni kaldırdılar. Daha sonra hastaneye gidip kontroller yaptırdık. Herhangi bir sağlık sıkıntım yok. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Çalışan arkadaşlarımız çok dikkatli olsun. En ufak bir hata büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.

Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü
Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü
Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü

Erkan Doğan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü - Son Dakika


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