Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir dükkanın asma katının delinmesi sonucunda meydana gelen kaza, büyük paniğe neden oldu.

Arkadaşının iş yerinde dün saat 14.00 sıralarında asma kata çıkarak malzeme arayan Erkan Doğan isimli vatandaş, asma katın bir anda delinmesi sonucunda 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü.

Düşme anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerde; Erkan Doğan'ın büyük bir gürültüyle dükkanın içerisine düştüğü görüldü. Doğan, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

"UFAK HATALAR BÜYÜK SIKINTILARA SEBEBİYET VEREBİLİR"

Hastaneden taburcu olduktan sonra yaşadığı anlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Malzemeyi alıp arkamı döndüğüm anda boşluğa bastım ve aşağıya düştüm. Düştükten hemen sonra insanlar panikle yanıma gelip beni kaldırdılar. Daha sonra hastaneye gidip kontroller yaptırdık. Herhangi bir sağlık sıkıntım yok. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Çalışan arkadaşlarımız çok dikkatli olsun. En ufak bir hata büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.