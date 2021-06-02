Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada - Son Dakika

Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada

Kağıthane'de asma kattan düşen lastik ustası telefondaki arkadaşıyla konuşmayı sürdürdü. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Oto lastik tamir atölyesi olan Sadık Tunç, bir arkadaşının deposuna lastik almak için geldi. Lastik seçmek için de asma kata çıktı. Cep telefonundan arkadaşıyla konuşan Tunç, asma katın zeminindeki tahta kırılınca giriş kata düştü. Sadık Tunç, düşme anında bile telefonda konuşmaya devam etti.

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KAMERAYA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depoya gelen Tunç, merdiven ile asma kata çıkıyor. Lastik aradığı sırada da tahtanın kırılmasıyla kendini yerde buluyor. Bir yandan da arkadaşıyla telefonda konuşmaya devam eden Tunç, daha sonra sandalyeye oturuyor.

"TELEFON ELİMDE KALDI"

Sadık Tunç, "Üst kattan lastik almak için arkadaşın asma katına çıktım. Sağlam değilmiş. Bir anda kendimi yerde bulum. O sırada arkadaşımı aramıştım. Lastiğin yerini öğreniyordum ama telefon elimde kaldı. Düştükten sonra görüşmeye devam ettim. Allah'tan bir şey olmadı. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık" dedi.

"İSTER İSTEMEZ GÜLMEYE BAŞLADIK"

Depo sahibi Adem Göktaş da "Arkadaş lastik istedi. Lastiğin yerini söyledim. Üst kata çıktıktan sonra beni aradı. Ben lastiğin yerini tarif ederken düştü. Düşerken de benimle görüşüyordu. Düştükten sonra görüşmeye devam etti. Ben düştüğünü anladım. İşyerine gelince kamera kayıtlarına baktım. İster istemez gülmeye başladık" diye konuştu.

Sadık Tunç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:59 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada - Son Dakika
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