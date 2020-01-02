Asma kış ortasında üzüm verdi - Son Dakika
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Asma kış ortasında üzüm verdi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ocak ayında asmada yetişen üzüm görenleri şaşırttı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde Ocak ayında asmada yetişen üzüm görenleri şaşırttı.


Kızılmurat Mahallesi'nde bir evin avlusunda bulunan asmada kış ortasında olunmasına rağmen doğal yollardan yetişen üzüm görenleri hayretler içinde bırakıyor. Yaklaşık 20 yaşında olan asmada halen 9-10 salkım üzüm olması görenleri şaşkına çeviriyor. Yakup Boncuk adlı şahsın evinin bahçesindeki 3 kök asmada halen 8-10 civarında salkım üzüm bulunurken, asmanın henüz yaprakları da tamamen dökülmedi.


Yakup Boncuk görenlerin üzümü inceleyip, birer tane yediğini ve tadının da güzel olduğunu söyledi.


Yaprakları kurumaya başlayan asmadan yaklaşık 10 salkım üzüm çıktığını gören iş yeri sahibi Yakup Boncuk, "Ülkede kar kış kıyamet yaşanırken asmamız üzüm verdi" dedi. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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