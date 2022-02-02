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Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden "barış ve kardeşlik" mektubu Açıklaması - Son Dakika

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden "barış ve kardeşlik" mektubu Açıklaması

02.02.2022 13:21
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden "barış ve kardeşlik" mektubu Açıklaması

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip ülkelerin devlet başkanları ile D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na "barış ve kardeşlik mektubu" gönderdi.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip ülkelerin devlet başkanları ile D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na "barış ve kardeşlik mektubu" gönderdi.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin Altındağ'daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlediği etkinliğe, Türkiye'ye farklı ülkelerden gelen öğrenciler yerel kıyafetleriyle katıldı.

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile Müslüman nüfusun ağırlıklı yaşadığı ülkelerin Türkiye'deki temsilciliklerine gönderilen "barış ve kardeşlik" mektubunu dernek üyelerinden Furkan Yalçın okudu.

Dilleri, milletleri, ırkları, bulundukları coğrafyalar farklı olmasına rağmen ortak paydalarının Müslüman kimlikleri olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Uykusuzluğumuz had safhada, ateşimiz çıkmış vaziyettedir. Ümmet coğrafyasının her yerinde çatışma ve göz yaşı hakimdir. Ancak önümüzde bir fırsat var. Haram ayların büyüğü, recep ayı. Haram aylar, tüm kavgalara 'dur' demektir. Haram aylar, genel bir ateşkestir. Bu vesile ile öncü olalım. Gelin haram ayları hatırlatalım. Çatışmaya değil, barışa hizmet edelim ve hep birlikte 'Kardeşlerimizi seviyoruz.' diyelim. Çünkü ümmete barış, yeryüzüne huzur getirecektir. Bu bir barış çağrısıdır, nesillere, çağlara..."

Mektuplar, ülkelerin Türkiye'deki temsilciliklerine gönderilmesi için PTT görevlisine teslim edildi.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden barış ve kardeşlik mektubu Açıklaması
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden barış ve kardeşlik mektubu Açıklaması
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden barış ve kardeşlik mektubu Açıklaması
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden barış ve kardeşlik mektubu Açıklaması

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İslam İşbirliği Teşkilatı, Müslüman, Türkiye, D 8, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden 'barış ve kardeşlik' mektubu Açıklaması - Son Dakika


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