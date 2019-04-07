Son Dakika Haberleri: Asma Köprüden Çaya Düşen Şahıs Öldü

Asma Köprüden Çaya Düşen Şahıs Öldü

47 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde tahta asma köprüden çaya düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Asma Köprüden Çaya Düşen Şahıs Öldü, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde tahta asma köprüden çaya düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü Yüksekova mezrasında meydana geldi. Turan Toprak (53) isimli vatandaş, Yarpuzlu Çayı üzerinde bulunan tahta asma köprüden geçtiği esnada dengesini kaybederek çaya düştü. Düşmenin etkisiyle başını çarptığı tahmin edilen Turan Toprak'ın cansız bedeni Yarpuzlu Çayı'nda yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Yarpuzlu köyü yakınlarında dere yatağından AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Turan Toprak'ın cansız bedeni Sincik İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:07 Kaynak: İHA

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