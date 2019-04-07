Asma Köprüden Çaya Düşen Şahıs Öldü
47 dakika önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde tahta asma köprüden çaya düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde tahta asma köprüden çaya düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü Yüksekova
mezrasında meydana geldi. Turan Toprak (53) isimli vatandaş, Yarpuzlu Çayı üzerinde bulunan tahta asma köprüden geçtiği esnada dengesini kaybederek çaya düştü. Düşmenin etkisiyle başını çarptığı tahmin edilen Turan Toprak'ın cansız bedeni Yarpuzlu Çayı'nda yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Yarpuzlu köyü yakınlarında dere yatağından AFAD
, jandarma ve 112 sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Turan Toprak'ın cansız bedeni Sincik İlçe Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:07 Kaynak: İHA
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