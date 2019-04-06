Asma Köprüden Dereye Düşen Çiftçi Öldü
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde asma köprüden geçmeye çalışırken dengesini kaybederek suya düşen Turan Toprak (48), yaşamını yitirdi.
ADIYAMAN'ın Sincik
ilçesinde asma köprüden geçmeye çalışırken dengesini kaybederek suya düşen Turan Toprak (48), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüksekova
mezrasında meydana geldi. Çiftçi Turan Toprak, Çağlayan
deresi üzeride kurulu asma köprüden geçmeye çalışırken iddiaya göre, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Toprak'ın sesini duyanlar dereye giderek yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD
, UMKE ve dalgıç polisler sevk edildi. Derede arama yapan dalgıçlar Toprak'ı olay yerine 5 kilometre mesafede dere yatağında buldu. Bölgede hazır bekleyen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Toprak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sincik Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:17 Kaynak: DHA
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