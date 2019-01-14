Son Dakika Haberleri: Asma Köprülerde Kar Nöbeti

Asma Köprülerde Kar Nöbeti

20 dakika önce

Asma köprülerde kar nöbetiŞIRNAK - Kar yağışının etkili olduğu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde köylüler, asma köprülerin yıkılmaması için nöbetleşe kar kürüyor.

Asma köprülerde kar nöbeti

ŞIRNAK - Kar yağışının etkili olduğu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde köylüler, asma köprülerin yıkılmaması için nöbetleşe kar kürüyor.
Kar yağışının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçede hayat durma noktasına geldi. Kar, biriktiği Habur Çayı üzerindeki asma köprüleri tehdit etmeye başladı. Bir grup vatandaşlar, kar nedeniyle ağırlığa dayanamayarak, yıkılmalarından endişe ettikleri asma köprülerde, kar küreme nöbetleri tutmaya başladı. Vatandaşlar, köprülerde biriken karları temizlemek için sabahın ilk ışıklarıyla beraber mesaiye başlıyor.
Kamuran Uçkan adında bir genç, köprü üzerinde kar kalınlığının çok olması nedeniyle çalıştıklarını belirtti. Uçkan, "Tek köprümüz bu. Kar çok yağınca kırılır diye düşündük. Arkadaşlarımızla beraber burada biriken karları temizlemeye başladık. Amacımız çocukların ve yaşlıların düşmemesi ve köprünün ağırlık nedeniyle kırılmaması" dedi.
Gürhan Gökçe ise kar nöbeti tutuklarını belirterek, "Kar yağışı son günlerde etkisini arttırdı. Biz de iki defadır köprüyü temizliyoruz. Son günlerde hava sıcaklığı çok düştü yağan kar buza dönüştü. Temizlemek çok zor olduğu için her gün 5 metre temizleyebiliyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Şırnak, Beytüşşebap, Kar, Genel
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