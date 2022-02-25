Son dakika haberleri... Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı

25.02.2022 16:44

Son dakika haberi... Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadıMANİSA – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda polis ekipleri, asma tavan arasına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ve...

Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı

MANİSA – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda polis ekipleri, asma tavan arasına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirdi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında M.O. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan geniş çaplı aramada, banyo bölümünün asma tavanına gizlenmiş şekilde 16,2 gram metamfetamin, 4,2 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.O., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri... Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı
Son dakika haberleri... Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı
Son dakika haberleri... Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Son dakika haberi | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Hisarcık, Sarıgöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:08:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisinin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement