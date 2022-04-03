ASMA YAPRAĞI BİDONUNDAN EROİN ÇIKTI - Son Dakika
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ASMA YAPRAĞI BİDONUNDAN EROİN ÇIKTI

03.04.2022 12:26

OSMANİYE'de polisin arama yaptığı bir yolcu otobüsünün bagajında, içerisinde asma yaprağı bulunan bidona gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin ele geçirildi.

OSMANİYE'de polisin arama yaptığı bir yolcu otobüsünün bagajında, içerisinde asma yaprağı bulunan bidona gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyu taşıdıkları değerlendirilen A.A. ve A.A.B. tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, kent girişindeki uygulama noktasındaki bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, içerisinde asma yaprağı bulunan bidona gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyu taşıdıkları değerlendirilen A.A. ve A.A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. (DHA)

ASMA YAPRAĞI BİDONUNDAN EROİN ÇIKTI
ASMA YAPRAĞI BİDONUNDAN EROİN ÇIKTI
ASMA YAPRAĞI BİDONUNDAN EROİN ÇIKTI

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Bayburt'ta bir miktar eroin ele geçirildi Bayburt'ta bir miktar eroin ele geçirildi 2 bine yakın uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı 2 bine yakın uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASMA YAPRAĞI BİDONUNDAN EROİN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASMA YAPRAĞI BİDONUNDAN EROİN ÇIKTI - Son Dakika
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