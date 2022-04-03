ASMA YAPRAĞI BİDONUNDAN EROİN ÇIKTI - Son Dakika

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OSMANİYE'de polisin arama yaptığı bir yolcu otobüsünün bagajında, içerisinde asma yaprağı bulunan bidona gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyu taşıdıkları değerlendirilen A.A. ve A.A.B. tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, kent girişindeki uygulama noktasındaki bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, içerisinde asma yaprağı bulunan bidona gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyu taşıdıkları değerlendirilen A.A. ve A.A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. (DHA)