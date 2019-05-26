Asma yaprağı toplarken korkuluktan düştü
1 saat önce
Adıyaman'da, asma yaprağı topladığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düşen genç yaralandı.
Adıyaman'da, asma yaprağı topladığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düşen genç yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:51 Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 2217 Sokak içerisinde ikamet eden Yunus Emre G. (25), bahçede bulunan asma yapraklarını topladığı esnada çıktığı demir korkulukların üzerinden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yere düşerek yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN
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