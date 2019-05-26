Son Dakika Haberleri: Asma yaprağı toplarken korkuluktan düştü

Asma yaprağı toplarken korkuluktan düştü

1 saat önce

Adıyaman'da, asma yaprağı topladığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düşen genç yaralandı.

Asma yaprağı toplarken korkuluktan düştü, System.String[]
Adıyaman'da, asma yaprağı topladığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düşen genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 2217 Sokak içerisinde ikamet eden Yunus Emre G. (25), bahçede bulunan asma yapraklarını topladığı esnada çıktığı demir korkulukların üzerinden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yere düşerek yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:51 Kaynak: İHA
Fatih Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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