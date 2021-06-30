Üye Girişi
Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir - Son Dakika

Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir

30.06.2021 11:28

- Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir Üzümüyle ünlü Selcen Mahallesinde 150 ton yapraktan 1,5 milyon TL'lik gelir bekleniyor Denizi'nin yetiştirdiği üzümüyle ünlü Çal ilçesinde asma yaprağı toplamada birinci toplamanın sonuna gelindi.

- Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir

Üzümüyle ünlü Selcen Mahallesinde 150 ton yapraktan 1,5 milyon TL'lik gelir bekleniyor

DENİZLİ - Denizi'nin yetiştirdiği üzümüyle ünlü Çal ilçesinde asma yaprağı toplamada birinci toplamanın sonuna gelindi. 5 bin dönüm bağ bulunan Selcen Mahallesinde de bu yıl toplanacak yaklaşık 150 ton çekirdeksiz asma yaprağından 1,5 milyon TL gelir bekleniyor.

Denizli'de ince, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan asma bağ yaprağı hasadında birinci toplamanın sonuna gelindi. Üzüm bağlarıyla ünlü Çal ilçesine bağlı Selcen mahallesinde yoğun olarak toplanan bağ yaprağı üzüm üreticileri için ek gelir oluyor. Mahallede sadece çekirdeksiz üzüm bağlarından yılda 150 tona yakın asma yaprağı toplanıyor, yaş ve salamura yapılarak satılan asma yapraklarından mahalleli bu yıl 1,5 milyon TL gelir bekliyor. Asma yaprağı toplayarak geçimini sağlayan çiftçiler, hasada sıcak hava dolayısı ile erken saatlerde başlıyor. Türk mutfağının lezzetlerinden yaprak sarmasının ana malzemesi olan asma yaprağı özenle toplanıyor. Tek tek toplanan asma yaprakları salamura yapılmak üzere bidonlara su ve tuzla bastırılıyor. Yaş asma yaprağının kilosu 8 TL'den satılıyor. Mahallede asma yaprakları genellikle salamura yapıldıktan sonra kış boyu satılıyor.

"Birinci toplamanın sonuna gelindi"

Bu yaprağın diğerlerine göre farklı olduğunu belirten üzüm üreticisi Ömer Ayhancı; "Bu Sultaniye Çal çekirdeksiz yaprak. Bu yaprağı biz bağlarımızı sulamadan oluşan bir üzüm. Bu yüzden bu yaprağı daha çok tercih ediyoruz. Biraz da sarımsı, yumuşak ve damarları ince yaprak türü. Bizim kendi mahallemizde 5 bin dekar bağ var. Bunlar diğer ilçelerde daha da ayrı bir tür oluyor. Onlar sadece öküzgözü yaprakları büyük olduğu için balık pişirmede tercih ediyor. Bizim esas üzüm yaprağını topladığımız cinsi Çal Çekirdeksiz Sultaniye üzümü. Bağda ilk toplamanın sonuna geliyoruz. Kilosunu bu sene 5 TL'den başlayarak 7 ile 8 TL'ye geldi. Şuanda yaş yaprak olarak 5 TL civarında. Bazıları salamura yaparak satıyor" diye konuştu.

"Salamura mahallenin geleneği"

Yaprağı genellikle salamura olarak sattıklarını ifade eden üzüm yaprağı toplayıcısı Hamide Banaz'da; "Çekirdeksiz bağlarımız var. Onlar da ikinci bir gelir olarak filizlerinde taze yaprak toplayıp salamura yapıp satıyoruz. Sabah 5 gibi bağa gelerek sepetlerle yaprakları toplarız. Eve götürerek salamura haline getiririz. Fazla yaş satmayı tercih etmeyiz çünkü salamura bizde gelenek olarak daha geçerli" dedi.

Asma yaprağının faydaları

Asma yaprağı anemiyi önlemeye yardımcı olur, göz sağlığını korur, bağırsakları korur, saç problemlerini önler, kilo vermeye de yardımcı olur, ağız yaralarını da iyileştirdiği bilinir.

Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir
Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir
Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir
Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir

Türk Lirası, Denizli, tat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz 12:36 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu 11:58 CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış 11:06 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Schalke 04, LoL espor lisanslarını 26.5 milyon euro karşılığında sattı 10:50 Schalke 04, LoL espor lisanslarını 26.5 milyon euro karşılığında sattı Annesi ve abisini koli bandıyla öldüren adam için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi 10:02 Annesi ve abisini koli bandıyla öldüren adam için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahalleli de katılınca, tacizci meydan dayağı yedi 09:41 Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahalleli de katılınca, tacizci meydan dayağı yedi
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı 08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi 07:15 İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi

Son Dakika Haberleri
11:53 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız
11:52 Fiyat istikrarı açıklaması Bakan Elvan'dan geldi: Görev Merkez Bankası'nındır, müdahale söz konusu değildir
11:16 ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş
11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
10:57 Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır
10:48 Dolar, güne düşüşle başladı! 8,70'ten işlem görüyor
10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi
10:23 Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini istedi
10:08 Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
12:37
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı sona eriyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı sona eriyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor         
12:04
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek         
11:05
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu         
00:37
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 13:01:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement