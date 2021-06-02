Asma yaprağından ülke ekonomisine 1 milyon dolarlık katkı - Son Dakika

Asma yaprağından ülke ekonomisine 1 milyon dolarlık katkı

Türkiye'de bağcılığın merkezlerinden Manisa'da asma yaprağından yıllık ortalama 1 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanıyor.

Türkiye'de bağcılığın merkezlerinden Manisa'da asma yaprağından yıllık ortalama 1 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanıyor.

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Türk mutfağının vazgeçilmezi yaprak sarmasının ana malzemesi olan asma yaprağı, son dönemde dünyanın dört bir yanından gelen taleplerle ihraç ürünü haline dönüştü.

Akdeniz'i çevreleyen ülkelerde çeşitli yemeklere ekşi aroma katmak için kullanılan asma yaprağı, üzümleriyle tanınan Manisa için yeni bir gelir kapısı oldu.

Henüz tazeyken toplanan, salamuraya yatırılıp ambalajlanan yıllık ortalama 500 ton asma yaprağı, Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Asma yaprağının üreticide kilogram fiyatı 6-10 lira arasında seyrederken işlenip salamura edildikten sonraki ihraç fiyatı 1,5-2 dolar seviyesine yükseliyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine, sultani çekirdeksiz üzümün yanında asmalar için de coğrafi işaret tescil çalışması yaptıklarını belirtti.

"Salamura asma yaprağı özellikle son yıllarda önemli bir gelir kapısı haline geldi" diyen Ünal, geçen yıl 500 tona ulaşan ihracatın bu yıl daha da artabileceğini aktardı.

Üreticilerin asmadaki yaprakların en fazla yüzde 20'sini salamura için toplamalarını önerdiklerini dile getiren Ünal, "Daha fazlası üzümde verim kayıpları, asmada güneş yanıklarına neden olabiliyor." diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kırıcı da hedef pazarlarının Avrupa ve ABD'deki "etnik pazarlar" ile Orta Doğu ve Akdeniz'e kıyı ülkeler olduğunu dile getirdi.

Avrupa ve ABD'ye daha katma değerli olan organik asma yaprağı gönderdiklerini aktaran Kırıcı, ülke genelinde birçok bölgede asma salamurası üretildiğini ancak ana ihracat merkezinin Manisa olduğunu söyledi.

Kırıcı, "Her yıl ortalama 500 ton civarında bir ihracatımız var. İhracat değerimiz ise 1 milyon dolar civarında gerçekleşiyor. Üretici de artık yaprak üretimi konusunda bilinçlendi. Her geçen yıl kalitemiz ve rekoltemiz artıyor." dedi.

Akdeniz, Türkiye, Manisa, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:12 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asma yaprağından ülke ekonomisine 1 milyon dolarlık katkı - Son Dakika Ekonomi
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