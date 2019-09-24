Son Dakika Haberleri: Asmaca Yolu asfalta hazırlanıyor
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Asmaca Yolu asfalta hazırlanıyor

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Obaalacami grup yolundan Asmaca Mahallesi'ne giden 5.5 kilometre uzunluğundaki yolu asfalta hazırlıyor.

Asmaca Yolu asfalta hazırlanıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Obaalacami grup yolundan Asmaca Mahallesi'ne giden 5.5 kilometre uzunluğundaki yolu asfalta hazırlıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekibi daha önce genişletilen Obaalacami Mahallesi Grup Yolu ile Asmaca Mahallesi'ni bir birine bağlayan 5.5 km uzunluğundaki yolda asfalta hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde stabilize çalışmaları yapılan, şarampolleri ve su giderleri tamamlanan yolda asfalt için astar dökümüne geçildi.


Daha önce iki aracın yan yana geçmesinin zor olduğu yolda yapılan genişletme çalışmalarından sonra trafik akışı da rahatlayacak. Kısa sürede asfaltlanacak olan yol tamamlandıktan sonra Asmaca sakinleri hem kendi mahallelerine hem de yaylaya daha konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebilecekler. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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