Asmalarda erken budama uyarısı

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, üzüm asmalarında erken budama yapılmaması uyarısında bulundu.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üründe miktar ve kaliteyi artırmak amacıyla üzüm asmalarındaki budamanın tekniğine uygun ve zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

Üzüm asmalarında yapılacak kış budamasının verimlilik açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Taş, "Bazı üreticilerimiz hasattan sonra asma daha yaprağını dökmeden budama yapmaktadır. Bu dönemde yapılan budama, asmanın kış soğuklarından zarar görmesine neden olmaktadır. Bu dönemde asmada su ve besin maddesi faaliyeti devam etmektedir. Asma, ürün olgunlaşıp hasat edildikten sonra ürettiği organik bileşikleri dallara, gövdeye ve köklere naklederek depolar. Depolanan bu bileşikler hem asmanın kışa dayanıklılığını artırır hem de güçlü sürmesini sağlar." dedi.

Budamanın yaprakların tamamen döküldüğü, yıllık sürgünlerin tamamen kahverengi olup odunlaştığı dönemden gözlerin uyanmasına 15 gün kalana kadarki dönemde yapılması gerektiğinin altını çizen Taş, daha detaylı bilgi almak isteyenlerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü veya serbest ziraat mühendislerine başvurabileceklerini kaydetti.