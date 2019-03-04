Son Dakika Haberleri: Asmek, Akdeniz Üniversitesinde Kurs Açtı

Asmek, Akdeniz Üniversitesinde Kurs Açtı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ASMEK, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için kampüste İngilizce, Almanca, Rusça ve işaret dili ile diksiyon kursları eğitimine başladı.

Asmek, Akdeniz Üniversitesinde Kurs Açtı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ASMEK, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için kampüste İngilizce, Almanca, Rusça ve işaret dili ile diksiyon kursları eğitimine başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASMEK, eğitim kursları ile Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine hizmet verecek. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Kültür Toplulukları Merkezi içerisinde bulunan sınıflarda İngilizce, Almanca, Rusça, işaret dili ile diksiyon eğitimi gören kursiyerler, kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak.

İngilizce kursuna başlayan Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi Büşra Değerli, kursların öğrencilere avantaj sağladığını, bundan ücretsiz yararlandıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:36 Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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