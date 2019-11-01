Son Dakika Haberleri: ASMEK kursları 4 Kasım'da başlıyor
Son Dakika Güncel ASMEK kursları 4 Kasım'da başlıyor

ASMEK kursları 4 Kasım'da başlıyor

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASMEK'te 2019-2020 dönemi kursları 4 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

ASMEK kursları 4 Kasım'da başlıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASMEK'te 2019-2020 dönemi kursları 4 Kasım Pazartesi günü başlıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ASMEK'lerde yeni dönem başlıyor. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Korkuteli, Finike, Kumluca, Alanya, Serik, Kemer ve Gazipaşa kurs merkezlerinde kursiyerler 4 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK kursları bu yıl 194 branşta 728 kurs verilecek. Meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarındaki kurslar sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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