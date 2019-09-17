Son Dakika Haberleri: ASMEK'te 13 bin kursiyer eğitim görecek
Son Dakika Güncel Haber

ASMEK'te 13 bin kursiyer eğitim görecek

35 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) 2019-2020 yeni dönem kurslarına 13 bini aşkın vatandaş kayıt yaptırdı.

ASMEK'te 13 bin kursiyer eğitim görecek, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) 2019-2020 yeni dönem kurslarına 13 bini aşkın vatandaş kayıt yaptırdı.


Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ASMEK'lerin yeni dönem kayıtlarına halk yoğun katılım gösterdi. 14 Ekim'de başlayacak kurslarda bu yıl 194 branşta eğitim verilecek. ASMEK 2019-2020 birinci dönem kurs kayıtları için 9 -12 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden https://mek.antalya.bel.tr adresine 13 bin 217 vatandaş online kayıt yaptırdı. Online


kayıt sonrasında asil kayıt hakkı kazananlar 13-17 Eylül 2019 tarihleri arasında da evraklarını kayıt oldukları kurs merkezine eksiksiz olarak teslim ederek, kayıt sürecini tamamladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK'te 194 branşta 427 kurs gerçekleştirilecek. Meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında Antalya merkez ve ilçelerinde 32 kurs merkezinde vatandaşlara hizmet verilecek. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler
Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu Tezgahta en ucuz balık sardalye Trans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında arşiv

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:27:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASMEK'te 13 bin kursiyer eğitim görecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]