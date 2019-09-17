ASMEK'te 13 bin kursiyer eğitim görecek
1 saat önce
Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (ASMEK) yeni dönemde 194 branşta 13 bin kişiye eğitim verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:14 Kaynak: AA
Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (ASMEK) yeni dönemde 194 branşta 13 bin kişiye eğitim verilecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK'te, 427 kurs gerçekleştirilecek.
Meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında Antalya merkez ve ilçelerinde 32 merkezde vatandaşlara hizmet sağlanacak.
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