Son Dakika Haberleri: ASMEK'te 13 bin kursiyer eğitim görecek
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ASMEK'te 13 bin kursiyer eğitim görecek

1 saat önce

Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (ASMEK) yeni dönemde 194 branşta 13 bin kişiye eğitim verilecek.

ASMEK'te 13 bin kursiyer eğitim görecek, System.String[]

Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (ASMEK) yeni dönemde 194 branşta 13 bin kişiye eğitim verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK'te, 427 kurs gerçekleştirilecek.

Meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında Antalya merkez ve ilçelerinde 32 merkezde vatandaşlara hizmet sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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