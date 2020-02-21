Asmoday Filmi - Son Dakika

Yönetmen koltuğunda R. Engin Tutuş'un oturduğu korku türündeki 'Asmoday' filminin oyuncu kadrosunda Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er, Demet Öz gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: R. Engin Tutuş
Senaryo: Erdal Tutuş, Ahmet Eriş
Oyuncular: Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er, Demet Öz
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Asmoday
Yapımcı Firma: Vessa Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 30.10.2020
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