Asmoday Filmi - Son Dakika
Son Dakika Sinema Asmoday Filmi - Son Dakika

Asmoday Filmi

17 dakika önce

Asmoday filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Asmoday filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmen koltuğunda R. Engin Tutuş'un oturduğu korku türündeki 'Asmoday' filminin oyuncu kadrosunda Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er, Demet Öz gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: R. Engin Tutuş

Senaryo: Erdal Tutuş, Ahmet Eriş

Oyuncular: Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er, Demet Öz

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Asmoday

Yapımcı Firma: Vessa Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 30.10.2020


Asmoday Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Barış Bayram, Yönetmen, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:58 Kaynak: InterSinema.com
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