Asmoday Filmi - Son Dakika

Yönetmen koltuğunda R. Engin Tutuş'un oturduğu korku türündeki 'Asmoday' film inin oyuncu kadrosunda Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er, Demet Öz gibi isimler yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor

Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu