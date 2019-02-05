Asmr Çılgınlığına Tepki | Eat Lıke Andy
45 dakika önce
ASMR çılgınlığına tepki! Son zamanlarda her yerde karşımıza çıkan ASMR yemek videolarına tepki videosu ile karşınızdayım. Kanalımda yayınlanan ilk tepki videosunda da ASMR yemek videolarını incelemek istedim. Videoyla ilgili yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum.
ASMR çılgınlığına tepki! Son zamanlarda her yerde karşımıza çıkan ASMR yemek videolarına tepki videosu ile karşınızdayım. Kanalımda yayınlanan ilk tepki videosunda da ASMR yemek videolarını incelemek istedim. Videoyla ilgili yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:20 Kaynak: Youtube
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