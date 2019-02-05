Son Dakika Haberleri: Asmr Çılgınlığına Tepki | Eat Lıke Andy

Asmr Çılgınlığına Tepki | Eat Lıke Andy

45 dakika önce

ASMR çılgınlığına tepki! Son zamanlarda her yerde karşımıza çıkan ASMR yemek videolarına tepki videosu ile karşınızdayım. Kanalımda yayınlanan ilk tepki videosunda da ASMR yemek videolarını incelemek istedim. Videoyla ilgili yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum.

ASMR çılgınlığına tepki! Son zamanlarda her yerde karşımıza çıkan ASMR yemek videolarına tepki videosu ile karşınızdayım. Kanalımda yayınlanan ilk tepki videosunda da ASMR yemek videolarını incelemek istedim. Videoyla ilgili yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:20 Kaynak: Youtube

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