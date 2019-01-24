Son Dakika Haberleri: Asmr Makyaj Yaptım! Rahatlatıcı Sesler

Asmr Makyaj Yaptım! Rahatlatıcı Sesler

50 dakika önce

???? Umarım geceleri izlersiniz bu videoyu. ?? Rahatlatıcı seslerin olduğu, fısıldayarak makyaj yaptığım bir ASMR videosu çekmek istedim. "Makyajını yapıyorum" formatında kamera bir insanmış gibi makyaj yapılan şekli bana çok sayko geldi.

???? Umarım geceleri izlersiniz bu videoyu. ?? Rahatlatıcı seslerin olduğu, fısıldayarak makyaj yaptığım bir ASMR videosu çekmek istedim. "Makyajını yapıyorum" formatında kamera bir insanmış gibi makyaj yapılan şekli bana çok sayko geldi. ASMR makyaj yapmak da çok tuhaf gelse de fısıldayarak konuşmak rahatlamış ve sakin hissettiriyor. Ara ara rahatlamak için deneyebilirim bunu. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ?? http://bit.ly/Duygu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:09 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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