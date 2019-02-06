Asmr Makyaj | Yeni Nyx ve Revolution Pro Ürünlerini Deniyorum

Bir süredir bu asmr videosu için hazırlık yapıyorduk, ancak her zaman olduğu gibi Duygu yine öncülük etti : )Umarım onunki kadar beğenirsiniz.

Bir süredir bu asmr videosu için hazırlık yapıyorduk, ancak her zaman olduğu gibi Duygu yine öncülük etti : )



Umarım onunki kadar beğenirsiniz.



Bu arada, meraklısı kulaklıkla dinlesin.



Çoooook öptüm (ama sessiz)



love

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