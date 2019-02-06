Son Dakika Haberleri: Asmr Makyaj | Yeni Nyx ve Revolution Pro Ürünlerini Deniyorum

Asmr Makyaj | Yeni Nyx ve Revolution Pro Ürünlerini Deniyorum

18 dakika önce

Bir süredir bu asmr videosu için hazırlık yapıyorduk, ancak her zaman olduğu gibi Duygu yine öncülük etti : )Umarım onunki kadar beğenirsiniz.

Bir süredir bu asmr videosu için hazırlık yapıyorduk, ancak her zaman olduğu gibi Duygu yine öncülük etti : )

Umarım onunki kadar beğenirsiniz.

Bu arada, meraklısı kulaklıkla dinlesin.

Çoooook öptüm (ama sessiz)

love

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:53 Kaynak: Youtube

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