Asmr Makyaj | Yeni Nyx ve Revolution Pro Ürünlerini Deniyorum
18 dakika önce
Bir süredir bu asmr videosu için hazırlık yapıyorduk, ancak her zaman olduğu gibi Duygu yine öncülük etti : )Umarım onunki kadar beğenirsiniz.
Bir süredir bu asmr videosu için hazırlık yapıyorduk, ancak her zaman olduğu gibi Duygu yine öncülük etti : )
Umarım onunki kadar beğenirsiniz.
Bu arada, meraklısı kulaklıkla dinlesin.
Çoooook öptüm (ama sessiz)
love
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:53 Kaynak: Youtube
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