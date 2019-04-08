Son Dakika Haberleri: Asmyd'den 'Atilla Kantarcı Halı Saha Futbol Turnuvası'

Asmyd'den 'Atilla Kantarcı Halı Saha Futbol Turnuvası'

1 saat önce

Genel merkezi Malatya'da bulunan ve kuruluş aşamasını geçtiğimiz günlerde tamamlayan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği (ASMYD) Malatya'da kulüp başkanlığı, çeşitli kurumlarda yöneticilik ve yazarlık yapan Atilla Kantarcı adına halı saha turnuvası organize edecek.

Asmyd'den 'Atilla Kantarcı Halı Saha Futbol Turnuvası', System.String[]
Genel merkezi Malatya'da bulunan ve kuruluş aşamasını geçtiğimiz günlerde tamamlayan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği (ASMYD) Malatya'da kulüp başkanlığı, çeşitli kurumlarda yöneticilik ve yazarlık yapan Atilla Kantarcı adına halı saha turnuvası organize edecek.

Sporda çatı dernek olma iddiasıyla kurulan ASMYD Malatya'daki tüm spor taban birliklerinin de onayıyla halı saha turnuvası düzenleyecek. Turnuvayı, "Değerlerimizin kıymetini yaşarken de bilelim" sloganıyla başlatmayı planlayan ASMYD, 16 takımlı Atilla Kantarcı Halı Saha Futbol Turnuvası'nın startını 15 Nisan'da verecek. Turnuvanın kura çekiminin 12 Mart Cuma günü yapılacağını ifade eden ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, "Derneğimiz Türkiye çapında sporun asli görevi olan kaynaştırma, dostluk köprüleri kurma ve centilmenlik olgularını geniş kitlelere benimsetme hedefiyle kurulmuştur. Bu anlamda Malatya'mız adına önemli bir futbol turnuvası düzenleme kararı aldık. Turnuvamıza Malatya'nın değerli ismi Atilla Kantarcı ağabeyimizin adını vermeyi kararlaştırdık. Bu kararı tüm Malatya spor kamuoyu ortak aldı dersek daha doğru olur. İnşallah turnuvamıza tüm Malatyalıları bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:07 Kaynak: İHA

Futbol, Malatya, Spor
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