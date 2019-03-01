Aso 1. Osb Başkanı Niyazi Akdaş Açıklaması
41 dakika önce
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması olduğunu, bu bilinçle pek çok eğitim faaliyeti yürüttüklerini ifade etti.
Ankara Sanayi Odası
1. Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) Başkanı Niyazi Akdaş, uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması olduğunu, bu bilinçle pek çok eğitim faaliyeti yürüttüklerini ifade etti.
ASO 1. OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Akdaş, OSB'nin mali genel kurul toplantısındaki konuşmasında, bölgedeki sanayicilerin işlerinin daha da kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Bölgeye nitelikli eleman kazandırmak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Akdaş, şunları kaydetti:
"Sanayide yaşanan en büyük sorunların başında ara eleman ihtiyacı geliyor. Bu nedenle öncelik verdiğimiz konuların başında eğitim yer alıyor. Uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun iyi yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasından geçtiği bilinciyle eğitim konusunda pek çok faaliyet yürütüyoruz."
Akdaş, ASO Sürekli Eğitim Merkezinin faaliyete geçtiğine işaret ederek, bu merkez sayesinde yetişmiş eleman ihtiyacı olan mesleklerle ilgili çalışan veya işe yeni başlayan personele bilgi ve tecrübe kazandırılacağını ifade etti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:03 Kaynak: AA
Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi
Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi
Dokuz Eylül Üniversitesinde Tanzim Satış Noktası Kuruldu
DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı