Son Dakika Haberleri: Aso 1. Osb Başkanı Niyazi Akdaş Açıklaması

Aso 1. Osb Başkanı Niyazi Akdaş Açıklaması

41 dakika önce

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması olduğunu, bu bilinçle pek çok eğitim faaliyeti yürüttüklerini ifade etti.

Aso 1. Osb Başkanı Niyazi Akdaş Açıklaması, System.String[]
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması olduğunu, bu bilinçle pek çok eğitim faaliyeti yürüttüklerini ifade etti.

ASO 1. OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Akdaş, OSB'nin mali genel kurul toplantısındaki konuşmasında, bölgedeki sanayicilerin işlerinin daha da kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Bölgeye nitelikli eleman kazandırmak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Akdaş, şunları kaydetti:

"Sanayide yaşanan en büyük sorunların başında ara eleman ihtiyacı geliyor. Bu nedenle öncelik verdiğimiz konuların başında eğitim yer alıyor. Uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun iyi yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasından geçtiği bilinciyle eğitim konusunda pek çok faaliyet yürütüyoruz."

Akdaş, ASO Sürekli Eğitim Merkezinin faaliyete geçtiğine işaret ederek, bu merkez sayesinde yetişmiş eleman ihtiyacı olan mesleklerle ilgili çalışan veya işe yeni başlayan personele bilgi ve tecrübe kazandırılacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Ankara Sanayi Odası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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