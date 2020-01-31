Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ankaralı sanayicilerin yeni başarı hikayelerine katkı vermek için yatırımlarına ve projelerine devam ediyor.



"Model Fabrika" projesiyle Türkiye'nin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezini hayata geçiren ASO 1. OSB, bu merkez aracılığıyla işletmelerin verimliliğini artırmayı, üretim kapasitesi ve süreçlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor.



ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için teknoloji ağırlıklı ürünlere yönelmesi gerektiğini vurgulayarak, teknoloji üreten bir yapıda olmak için teknoloji ağırlıklı sanayiye, içinde teknoparkların olduğu modern OSB'lere ihtiyaç olduğunu söyledi. Akdaş, ASO 1. OSB olarak böyle bir bölge yaratma çabası içinde olduklarını belirtti. ASO 1.OSB'de yer alan sanayiciler olarak öncelikli hedeflerinin yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretiminde yoğunlaşmak ve bu ürünleri üreten işletmelerin sayısını artırmak olduğunu söyleyen Akdaş, bu üretimler için gerekli fiziki altyapıyı ve mekanları da oluşturmak adına bölge yönetimi olarak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.



Model fabrika projesi, teknopark projesi ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için yapılan tüm eğitim hizmetlerinin bu amaçlarla uygulamaya konulan projeler olduğunu vurgulayan Akdaş, bölge yönetimi olarak, ulusal rekabet gücünü artırmak, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek için OSB'lerde mesleki eğitim veren okullarının yaygınlaştırılmasını ve niteliklerinin arttırılmasına örnek oluşturacak eğitim yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Akdaş, ASO 1. OSB'nin 2020'de de Ankara'nın lokomotifi olmaya, istihdam sağlamaya ve büyümeye devam edeceğinin altını çizdi.



Bütün işletmelere hizmet verecek



ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik işbirliği, Ankara Sanayi Odası ve bölgenin uygulama ortağı olarak katılımı ile kurulan merkezin, fabrikaların verimliliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Öğren Dönüş Programı'nın ilk etabının sonuçlandığını belirten Akdaş, "Öğren Dönüş programı kapsamında firmaların dönüşüm liderlerine eğitimler verilerek, düzenli firma ziyaretleri gerçekleştirildi. Pilot programın etkili şekilde uygulanması için verilen eğitimler pilot hatlarda paralel olarak uygulandı. Uzman danışmanlar, işletmelere düzenli firma ziyaretleri gerçekleştirerek projelerdeki ilerlemeler izlendi. Eğitim alan firmalar; israfları azaltma, sıfır hataya yaklaşma, hatayı bir daha tekrarlamama, talep miktarlarındaki ani değişimlere en hızlı şekilde tepki verebilme, tam zamanında üretme, sürekli iyileştirme düşünce tarzını benimseme, kaliteyi standart bir değer haline getirme gibi sonuçlar elde edildi. Yalın Üretim metotlarını Model Fabrika danışmanları eşliğinde kendi pilot bölgelerinde uygulayan firmalar, hiçbir yeni yatırım yapmadan bazı üretim hatlarında yüzde 140'lara varan verimlilik artışları sağladılar" diye konuştu.



Genişleme alanı çalışmaları



2020 yılında ASO 1. OSB'nin ana gündem maddesini genişleme alanı çalışmaları oluşturacak. Bölgenin bugün bin hektarlık alan üzerinde faaliyet gösterdiğini belirten Akdaş, bölgeyi bin hektar daha büyütmenin ve bu ilave alanları yatırımcılarının hizmetine sunacak olmanın, heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Bölge genişleme alanının sınırlarının kesinleştirildiğini söyleyen Akdaş, "Gelişme sahası bitirilip, sanayicilerimiz fabrika inşaatlarını tamamladığında mevcut OSB'miz tam iki katına çıkacak" diye konuştu.



ASO 1. OSB eğitim faaliyetleri örnek oluyor



Bölge yönetimi olarak, mesleki ve teknik eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Akdaş, ASO 1. OSB'de yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Akdaş, bölgede, anaokulundan çıraklık okuluna, teknik kolejden meslek yüksekokuluna kadar her türden mesleki ve teknik eğitim kurumları ile Türkiye'ye rol model oluşturacak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini vurguladı. Bölgede yaptırdıkları anaokulunu Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettiklerini belirten Akdaş, "36-66 ay arası 160 çocuk kapasiteli bölgemiz anaokulu 900 metrekare binada hizmet veriyor. Erkunt Eğitim Merkezi, çıraklık eğitimi yanında, üyelerimizin her kademedeki çalışanlarına mesleki teknik alanlarda eğitim veren çok amaçlı bir okul. Bu dönem 365 öğrenciye eğitim veriliyor. Okulumuzun bütün masrafları ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanmakta olup eğitimlerin tamamı ücretsiz" diye konuştu.



Sanayi kuruluşları için büyük önem taşıyan kalifiye eleman gerekliliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Programları (SİMEP) projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Akdaş, 2006'dan bugüne ilköğretimi bitirmiş, mesleki eğitime istekli ve yetenekli gençleri 3 yıllık bir eğitimin ardından "kalfa" statüsünde iş hayatına kazandırdıklarını aktardı. "Öğrencilerin eğitimi boyunca sigortaları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu dönem programda 241 öğrenci eğitim görüyor" dedi.



ASO sürekli eğitim merkezi eğitimlere başladı



Bölgede yer alan ASO Sürekli Eğitim Merkezi hakkında bilgiler veren Akdaş, "Merkezde tasarım, imalat programları, makine, plastik, metal, mobilya ve dekorasyon, inşaat alanı, elektrik-elektronik teknolojisi, yiyecek içecek ve konaklama hizmetlerinde eğitim verilmektedir. Üyelerimizin yetişmiş eleman ihtiyacı olan mesleklerde, kısa sürelerde teorik ve pratik detaylı eğitimlerle işletme personellerine ve yeni işe başlatılacak (SGK İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında) personel adaylarına deneyim, bilgi ve tecrübe kazandırarak, işletmelerin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ANKARA