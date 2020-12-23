ASO 1. OSB'de 2 firmanın 13 motoru enerji verimli hale dönüştürüldü

Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi kapsamında Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 firmanın 13 motoru yenilenerek, enerji verimli motora dönüştürüldü.

ASO 1. OSB'den yapılan açıklamaya göre, TEVMOT Projesi kapsamında, ilk yüksek verimli motor dönüşümleri, bölgede üretim yapan Kalıpsan Savunma Havacılık ve Gürgenler İnşaat firmalarında kasım ayında yapıldı.

Firmaların toplam 13 motoru yenilenerek, verimsiz motorların enerji verimli motorlara dönüşümü tamamlandı.

TEVMOT kapsamında seçilen 100 KOBİ'nin 13'ünü barındıran Ankara ASO 1.OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çerçeve protokolüne ilk imza atan pilot OSB oldu.

Projeyle, KOBİ'lerde gerçekleştirilen çalışmalarla verimsiz motorların enerji verimli motorlara dönüşümü tamamlanıyor. Motor enerji ön etütleri ve detaylı etütleri tamamlanan, ASO 1.OSB'de yer alan 13 KOBİ'nin 2021'in ilk aylarında enerji verimli motor dönüşümlerini hızlıca tamamlaması planlanıyor.

Projenin katkıları ve sağlanan destekler

TEVMOT, enerjinin daha verimli kullanılmasını, daha düşük karbon ayak izi olan bir ekonomiye dönüşümü teşvik etmek üzere KOBİ'lere teknik danışmanlık ve finansmana erişim için yönlendirme sağlıyor.

Proje kapsamında seçilen 100 KOBİ'de elektrik motorlarına ilişkin detaylı etütler yapılıyor. Ardından, elektrik motoru vasıtasıyla çalışan sistemlerde üstün verimli (IE3) ve süper üstün verimli (IE4) motorların kullanımıyla motorların ve bunların beslediği sistemlerin veriminin iyileştirilmesine dair öneriler ortaya konuluyor.

Öneriler ışığında KOBİ'ler KOSGEB'in "Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği" programıyla elektrik motorlarının enerji verimlilik sınıflarını yükselterek bütçelerine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor.

Öte yandan, enerjiyi verimli kullanmayı teşvik eden TEVMOT Projesi ile KOBİ'ler, karbon salınımını azaltmaya katkı sağlayarak her geçen gün dünyayı daha çok tehdit eden iklim değişikliğine karşı mücadele veriyor.

TEVMOT Projesi'nde, motor enerji etüt raporlarında değiştirilmesi öngörülen motorlara yönelik harcamalar, üst limit firma başına 80 bin lira olacak şekilde yüzde 60 oranında destekleniyor. Yeni satın alınan enerji verimli elektrik motorlarının "Yerli Malı Tebliği"ne uygunluğu belgelenirse bu oran yüzde 75'e yükseliyor.