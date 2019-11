ASO 1.OSB'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ASO 1. OSB'de yer alan ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, ASO 1.OSB Anaokulu ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi öğretmenleri kutlama yemeğinde bir araya geldi.



Ankara Konağı'nda gerçekleştirilen davete, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, ASO Eğitim Vakfı Üyeleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.



ASO Başkanı Nurettin Özdebir yemekteki konuşmasında tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Özdebir, öğretmenlerin donanımlı bir neslin oluşması için çok kıymetli olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Geleceğin nesillerini ve şekillenmesini inşa eden sizlersiniz.'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü öğretmenliğin ve öğreticiliğin ne kadar değerli olduğunu işaret etmiştir. Bugün sizin yetiştirmiş olduğunuz talebeleriniz içerisinde Başbakan, Cumhurbaşkanı ya da çok başarılı girişimciler çıkacak. Bu noktada yapmış olduğunuz hizmet son derece saygıdeğer. Nerede bir sorun varsa temelinde bir eğitim eksikliği vardır. O zaman bizler daha iyi nesiller yetiştirerek bu sorunlardan hep beraber kurtulacağız. İyi ki varsınız, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun"



Başkan Akdaş ise, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek, "Çocuklarımızın yetişmesinin temelini atan ve her türlü özveride bulunan öğretmenler Gelecek sizin ellerinizde. Sizler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarısınız. ASO 1.OSB Yönetim Kurulu olarak siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde ahlaklı ve başarılı nesiller yetiştiriyoruz. Her yıl öğrencilerimizin aldığı başarılı sonuçlar da bunu gösteriyor. Ülkemizin her köşesinde geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim veren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, doğru insan ve vatandaş olmayı, sorumlu bireyler olarak yetişmesine hayat rehberi olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum "diye konuştu.



Program ASO Teknik Koleji öğretmenlerinin oluşturduğu müzik grubunun dinletisi ile sona erdi. - ANKARA