Son Dakika Haberleri: ASO 1. OSB'de eğitim buluşması
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ASO 1. OSB'de eğitim buluşması

1 saat önce

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Eğitim Faaliyetleri Tanıtım Toplantısı, buradaki işletme sahiplerinin katılımıyla yapıldı.

ASO 1. OSB'de eğitim buluşması, System.String[]

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Eğitim Faaliyetleri Tanıtım Toplantısı, buradaki işletme sahiplerinin katılımıyla yapıldı.

ASO 1. OSB'den yapılan açıklamaya göre, ASO Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda, Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP), Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu Projesi, Çevre Meslek Liseleri İstihdamı Projesi ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi iş modeli ele alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, SİMEP'in Türkiye'de ilk kez kendi bölgeleri tarafından uygulandığına dikkati çekti.

Uluslararası piyasada rekabet gücünü artırmanın yolunun nitelikli iş gücünden geçtiğini belirten Akdaş, "Türkiye yılda yüzde 5 büyürse bölgemizin her yıl ortalama 2 bin civarında nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. ASO Sürekli Eğitim Merkezi iş modelimizle önce kendi sanayicimizin, daha sonra Türkiye'deki diğer sanayi bölgelerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de ayakları sağlam basan, aidiyet duygusu güçlü, değişime ve gelişime açık, üretken nesiller yetiştirebilmek için sanayiciyle iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tütek, SİMEP ile uluslararası piyasada rekabet üstünlüğü elde edebilmek için stratejik iş birliği projeleri geliştirerek nitelikli iş gücü yetiştirildiğini kaydetti.

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası, Türkiye, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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