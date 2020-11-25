ASO 1.OSB'de Öğretmenler Günü anısına 181adet fidan dikildi - Son Dakika

ASO 1.OSB'de Öğretmenler Günü anısına 181adet fidan dikildi

25.11.2020 11:43
ASO 1.OSB'de Öğretmenler Günü anısına 181adet fidan dikildi, System.String[]

Bilkent Laboratuvar Okulları ve Uluslararası Okulu Öğretmenleri "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi tarafından OSB içerisinde oluşturulan hatıra ormanında 181 adet fidan dikerek geleceğe nefes oldu.

Bilkent Laboratuvar Okulları ve Uluslararası Okulu Öğretmenleri "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi tarafından OSB içerisinde oluşturulan hatıra ormanında 181 adet fidan dikerek geleceğe nefes oldu.

ASO 1.OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. İlk fidan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk adına dikildi.

Fidan dikim etkinliği ile ilgili açıklama yapan Bölge Müdürü Cüneyt Çalık,"Bölge Müdürlüğümüz ve Bilkent Laboratuvar Okulları ve Uluslararası Okulu ile güzel bir işbirliği içerisinde fidan dikimi yaparak öğretmenlerimizi taltif etmeye çalıştık. Onlara emanet ettiğimiz yarınlarımız olan çocuklarımız gibi yeşertmeye söz verdiğimiz fidanlarımızı toprakla buluşturarak bölgemizde hem sevgili öğretmenlerimizin, hem de başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatacak bir hatıra ormanı bırakmak istedik. Salgın nedeniyle bütün etkinliklerde olduğu gibi Öğretmenler Günü'nü de kısıtlı programla kutluyoruz. Bugün diktikleri fidanlar ile bölgemizin daha yeşil bir hale gelmesine katkıda bulunan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; çocuklarımızı aydınlık bir geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar öğretmenler tarafından toprakla buluşturularak can suları verildi. - ANKARA

ASO 1.OSB'de Öğretmenler Günü anısına 181adet fidan dikildi
ASO 1.OSB'de Öğretmenler Günü anısına 181adet fidan dikildi
ASO 1.OSB'de Öğretmenler Günü anısına 181adet fidan dikildi

Ankara Sanayi Odası, Öğretmenler Günü, Bilkent, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASO 1.OSB'de Öğretmenler Günü anısına 181adet fidan dikildi - Son Dakika


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