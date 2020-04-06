ASO 1. OSB'de öncelikli hedef üretimi ve istihdamı korumak

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde öncelikli hedeflerinin çalışana sahip çıkmak, üretimi devam ettirmek ve istihdamı korumak olduğunu bildirdi.

Akdaş, yazılı açıklamasında, ASO 1. OSB bünyesindeki 331 işletmede yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini verdi.

Ülke olarak olağanüstü bir süreçten geçildiğini belirten Akdaş, bu süreçte iş dünyasının temsilcileri ve sanayicilerin üstüne düşen sorumluluklar bulunduğunu vurguladı.

Akdaş, maliyet artışına bakılmaksızın bütün sağlık önlemlerinin alınması gerektiğine işaret ederek, "Devletimizin aldığı tedbirler ve sanayicilere sağladığı teşviklerle bu salgın sürecini en az kayıpla atlatacağımızı ümit ediyorum. Öncelikli hedefimiz çalışana sahip çıkmak, üretimi devam ettirmek ve istihdamımızı korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgelerinde 30 ayrı sektörde üretim yapıldığına dikkati çeken Akdaş, Türkiye ekonomisine 2 milyar doları ihracat olmak üzere yıllık 6 milyar dolar katkı sağladıklarını kaydetti.