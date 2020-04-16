ASO 1.OSB'den yerli solunum cihazı üretimine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASO 1.OSB'den yerli solunum cihazı üretimine destek - Son Dakika Ekonomi

ASO 1.OSB'den yerli solunum cihazı üretimine destek

6 saat önce

Türkiye'nin yerli solunum cihazı geliştirme projesine Ankara Sanayi Odası (ASO) 1.Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) önemli bir destek geldi.

ASO 1.OSB'den yerli solunum cihazı üretimine destek, System.String[]

Türkiye'nin yerli solunum cihazı geliştirme projesine Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) önemli bir destek geldi. 13 ayrı sektörde yüksek teknoloji komponent üretimi yapan bir firma, proje kapsamında, cihazın valf grubunu üretti.

ASO 1.OSB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede solunum cihazları hayati önem taşıyor.

Bu ihtiyacı karşılamak ve ülkenin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan proje ASO 1. OSB de önemli bir rol üstlendi. Bölgede beyaz eşya, otomotiv ve ısıtma grubu başta olmak üzere, uzay ve havacılık sanayisinin de aralarında olduğu 13 sektörde yüksek teknoloji komponent üretimi yapan Serdar Plastik AŞ, Türkiye'nin ilk yerli solunum cihazının valf grubunu üretti. Ar-Ge grubu çalışanlarıyla ihtiyacın hızlı şekilde karşılanması için yoğun mesai harcayan firma, ilk sevkıyatı da bugün gerçekleştirdi.

ASO 1.OSB'de 300'ün üzerinde işletme, savunma sanayisi, otomotiv, iş makineleri, beyaz eşya, medikal, ilaç, elektrik-elektronik, mobilya, döküm, plastik, gıda, kimya, metal işleri, madeni eşya gibi 30 ayrı sektörde üretim yapıyor. Bu işletmelerde yaklaşık 40 bin kişi çalışıyor ve istihdama önemli bir katkı sağlanıyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:06 Kaynak: AA

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