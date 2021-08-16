ASO 2. OSB'de 26 yeni fabrika ile yapımı tamamlanan alt ve üstyapı tesisleri açıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, 2021'in ilk iki çeyreğinde sanayi üretiminde kaydedilen yüksek ivmelenmenin, büyümenin en büyük destekleyicisi olacağını belirterek, "Muhtemelen ikinci çeyrek rakamları açıklandığında çift haneli bir büyüme rakamını görmüş olacağız." dedi.

ASO 2. OSB'de üretime geçen 26 yeni fabrika ve yapımı tamamlanan alt ve üstyapı tesislerinin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Mitaş Endüstri fabrikasında gerçekleştirildi.

Ardıç, törendeki konuşmasında, Kovid-19 salgını döneminde hükümetin attığı etkin adımlar sayesinde sanayinin çarklarının durmadığını söyledi.

Yılın ilk iki çeyreğinde sanayi üretiminde görülen yüksek ivmelenmenin, büyümenin en büyük destekleyicisi olacağını vurgulayan Ardıç, "Muhtemelen ikinci çeyrek rakamları açıklandığında çift haneli bir büyüme rakamını görmüş olacağız." ifadesini kullandı.

Ardıç, 2005'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temelleri atılan ASO 2. OSB'de, 305 sanayi parselinin 111'inde üretim yapıldığını ve toplam 9 bin kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Bölgede 142 fabrikanın inşaatının devam ettiğini, 71 fabrikanın da proje aşamasında olduğunu belirten Ardıç, "Böylece 278 fabrikanın tamamında üretime geçilmesiyle bölgemizdeki istihdam sayısının 30 bin kişiye ulaşması beklenmektedir. Bölgemizde Ağustos 2021 itibarıyla yatırımcılara tahsis edilecek sanayi parseli kalmamıştır." diye konuştu.

Ardıç, Bakan Varank'ın sanayicilerin ihtiyaç, talep ve sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımının, ülkenin ihtiyacı olan yatırımların gerçekleştirilmesinin önünü açtığını ifade ederek, bölgenin devamında bulunan 740 hektarlık alanın sanayicilerin daha büyük ölçekli yatırımları için bölgeye kazandırılabilmesi amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.

"AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı" kapsamında, ASO 2. OSB tarafından "Sanayinin Yeşil Rotası" temalı proje başlatıldığını söyleyen Ardıç, "Gelecek nesillere daha yeşil, doğal kaynakları korunmuş ve geliştirilmiş temiz bir çevre bırakabilmek amacıyla projemiz ve proje çıktılarına göre gerekli aksiyon ve tedbirlerin alınması öncelikli hedefimiz olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesislerin açılışı yapıldı.