ASO Başkanı Nurettin Özdebir Akkuyu Nükleer Güç Santralini ziyaret etti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) ziyaret ederek, proje hakkında bilgi aldı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre Özdebir, yönetim kurulu üyeleri, ASO'nun himayesindeki Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyeleri ve çeşitli kentlerden 18 şirketin yöneticileri proje sahasını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdebir, NÜKSAK ile Türk sanayicisinin nükleer kabiliyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Türk sanayicisinin şu anda üretemeyeceği bir şey yok. Bu projede de gerekli destek verilirse önemli ölçüde yerli katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. İlk etapta firmalarımız, dördüncü ve diğer güvenlik sınıflarındaki ekipmanları tedarik edebilir." ifadesini kullandı.

Proje için hizmet veya malzeme tedariki sunan Türk şirketlerinin yetkinliklerinin, Nükleer Düzenleme Kurumunun sertifikalarıyla doğrulandığını vurgulayan Özdemir, sertifikalandırma prosedürlerinin resmi makamların katılımıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Heyete projenin uygulama aşamalarını anlatan Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumlarıyla İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov da sanayici ve iş insanlarının ilgisinin, proje açısından önemli olduğunu belirtti.

Ankara'nın, Türkiye'nin endüstriyel haritasında kilit noktalardan biri durumunda olduğunu ifade eden Frolov, şunları kaydetti:

"Burada 13 organize sanayi bölgesi, 115 araştırma merkezi ve yaklaşık 40 yapı merkezi bulunuyor. Bu nedenle, Ankaralı sanayicilerle etkileşime büyük önem veriyoruz. Türk tedarikçiler, projede aktif olarak yer alıyor. Çeşitli inşaat tesislerinde kullanılan inşaat malzemelerinin büyük bölümü Türk üretimi. Bu aşamada yerli üreticiler, projenin ihtiyaçları doğrultusunda beton karışımları, armatür aksamları, metal konstrüksiyonlar, su yalıtım malzemeleri, borular, kablo ürünleri tedarik etmektedir. Nükleer ada ve türbin adası gibi nükleer santraldaki ana tesislere ilişkin olarak Türk firmalar, havalandırma ve ısı değişim ekipmanları, pompalar, basınçlı kaplar gibi 4. güvenlik sınıfındaki ürünlerin tedarikini gerçekleştirebilir."