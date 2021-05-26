ASO Başkanı Nurettin Özdebir'den sanayiciye destek talebi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayinin üretim gücünün korunabilmesi için vergisel teşviklere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Özdebir, ASO'nun mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde emtia, ara mal ve yarı mamul ürünlerde döviz bazındaki artışların sanayicinin üretim gücünü önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Üreticinin iç piyasada ara mal bulmakta güçlük çektiğine işaret eden Özdebir, "Özellikle ihracatta, bazı stratejik sektörlerde, hammadde ihracatına kısıtlamalar getirilerek daha ziyade nihai ürün ihracatına ağırlık verilmesi gerektiğini" vurguladı.

Özdebir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında uygulamaya konulan destekler daha çok ekonominin talep tarafını canlı tutmak için yapılan destekler şeklinde gerçekleşti. Bu süreçte ekonominin arz tarafı ihmal edildi ve edilmeye de devam ediyor. Bu zor günlerde ülke ekonomisini ayakta tutan biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi için ihracat teşvikleri ve selektif işletme kredilerinin süratle devreye girmesi gerekmektedir.

Son dönemde uygulamaya konulan teşvik paketleri daha çok kredi kanalı ile gerçekleşti. Destek mekanizması devreye girdiğinde hep aklımıza kredi geliyor. Kredi kullanarak üretim gücünü korumaya çalışan firmalar son dönemlerde işletme bilançolarında ciddi bozulma ile karşı karşıya kaldı. Diğer taraftan daha önce kullanılan kredilerin de vadesinin gelmesi ve artan emtia fiyatları sanayicinin likidite sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu."

Yeniden yapılandırma için öneriler

Özdebir, salgının sıkıntılarını gidermek amacıyla TBMM'ye sunulan yeniden yapılandırma kanun teklifini son derece olumlu bulmakla birlikte teklifle ilgili önerileri bulunduğunu söyledi.

Özdebir, önerilerinden bazılarını şöyle sıraladı:

Kanun teklifinde matrah ve vergi artırımı için öngörülen oranlar ve maktu tutarlar yüksektir. Bu bağlamda cari hesapların düzeltilmesi ile ilgili olarak öngörülen oranında yüzde 3'e indirilmesi uygun olacaktır.

Cari hesap düzeltmeleri nedeniyle muhasebeleştirilen tutarların geçmiş yıl karlarından mahsubun kar dağıtımı sayılmaması da hükme bağlanmalıdır. Ayrıca matrah ve vergi artırımından yararlanacak mükelleflerden vergiye uyumlu olanlar için öngörülen 5 puanlık indirim son derece yetersizdir. Bu indirimin asgari yüzde 50 olarak belirlenmesi uygun olacaktır.

Diğer taraftan matrah ve vergi artırımından yararlananlar ile ilgili olarak geriye dönük vergi suçları nedeniyle vergi incelemesi yapılmayacağının hükme bağlanması yararlı olacaktır. Böylece bu artırımlardan yararlanacak mükelleflere yönelik devreden katma değer vergileri ile ilgili olarak sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge nedeniyle düzeltme yaptırılması önlenmelidir.

Matrah ve vergi artırımı yapan mükellefler nezdinde başlamış vergi incelemeleri sürdürülmemeli ve durdurulmalıdır.

Ayrıca işletme aktiflerinin değerlendirilmesinde uygulanacak vergi oranının yüzde 1 olarak belirlenmesi yararlı olacaktır.

Salgın süresinin uzaması ve yıkıcı etkilerinin ağır olması nedeniyle borçlarını ödeyebilmesi için mükelleflere daha geniş bir ödeme dönemi birer atlamalı 24 taksit tanınmalı ve ödemelerin başlangıcı da aşılamanın bitip insanların birazcık nefes almaya, iş yapmaya başlayacakları dönem olan yılsonunda başlatılması sağlanmalıdır.